Con l' accetta in un bar | Abbassate la musica o finisce male | arrestato catanese di 23 anni

Si è presentato al bar con un’accetta perchĂ© esausto della musica – a suo dire – ad alto volume. Dopo aver minacciato tutti, l’uomo, un catanese di 23 anni, è fuggito per poi essere individuato dalla Polizia di Stato. I fatti sono accaduti, poco dopo la mezzanotte di alcuni giorni fa, in un bar di via Fava. Il 23enne ha fatto ingresso nell’attivitĂ commerciale con in mano un’accetta,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Con l'accetta in un bar: "Abbassate la musica o finisce male": arrestato catanese di 23 anni

