Con il caldo cala la fame ma aumentano i grassi | il paradosso nutrizionale dell’estate

Si mangia di meno, ma si assumono più grassi. È questo il paradosso nutrizionale che alcune ricerche italiane hanno messo in luce osservando le abitudini alimentari durante i periodi di caldo intenso: il calo dell'appetito non corrisponde necessariamente a scelte più salutari. A determinare questo cambiamento non è solo la pigrizia estiva o la ricerca di soluzioni rapide. Il caldo agisce in modo diretto sul corpo, e in particolare sull'ipotalamo, la regione del cervello che regola fame e sazietà . Con l'aumento della temperatura corporea, l'organismo cerca di evitare un ulteriore dispendio energetico legato alla digestione e tende a ridurre l'appetito.