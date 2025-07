Con bastone e coltello in mano | Volevamo farci solo un selfie

Tempo di lettura: 2 minuti Nottata di controlli nel centro storico e nel quartiere Chiaia per i carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno setacciato le zone della movida. Nel mirino armi nelle mani di giovanissimi. Smartphone in una mano e coltello nell’altra per alcuni ragazzi che questa notte i militari hanno fermato in tre diverse perquisizioni – nella zona universitaria e nella zona dei “baretti”. Quando hanno trovato tre ragazzi – il più piccolo ha 16 anni – con le armi in pugno, “non volevo fare niente di male, solo qualche foto” è la frase che si sono sentiti dire i militari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Con bastone e coltello in mano: “Volevamo farci solo un selfie”

Pizzaiolo ferì una collega a una mano con coltello durante una lite, condannato - LECCE – Un uomo oggi 70enne, pizzaiolo, residente a Lecce, è stato condannato in primo grado a un anno di reclusione e alla refusione dei danni per aver ferito, durante un litigio per banali motivi, una collega, usando un coltello.

Incappucciato, martello in mano e coltello in tasca: tentata rapina alla sala slot - "Dopo gli ultimi fatti di cronaca si avvisano i signori rapinatori che la sala giochi ha un fondo cassa minimo ed ha un allarme silenzioso direttamente collegato con le forze dell'ordine".

