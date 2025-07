Compleanno Di Gregorio la Juventus festeggia il suo portiere con un comunicato ufficiale! Il messaggio completo per i 28 anni del portiere

Compleanno Di Gregorio, i bianconeri festeggiano il portiere della Vecchia Signora con un comunicato ufficiale: il messaggio. Oggi, domenica, 27 luglio Michele Di Gregorio compie 28 anni. Per l’occasione il portiere della Juventus è stato festeggiato dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale. Di seguito, proponiamo il messaggio completo che Madama ha voluto dedicare al numero 29 juventino. COMUNICATO – « Oggi, domenica 27 luglio 2025, è una giornata speciale per Michele  Di Gregorio che compie ventotto anni. Secondo compleanno in bianconero per il nostro portiere classe ’97, reduce da una stagione in cui è sceso in campo 47 volte – tenendo in considerazione tutte le competizioni, Mondiale per Club compreso – mantenendo la porta inviolata in diciannove occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

