Como notte di follia in via Minzoni | risveglio con le auto distrutte e fiancate ammaccate

Brutto risveglio, oggi domenica 27 luglio, per i residenti di via Don Giovanni Minzoni a Como. Durante la notte, qualcuno – probabilmente sotto l'effetto dell'alcol – ha centrato in pieno almeno quattro auto parcheggiate regolarmente nelle apposite linee bianche, danneggiandone pesantemente le. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - notte - minzoni - risveglio

