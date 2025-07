Como e provincia notte di alcol e violenza | sei ambulanze per intossicazioni etiliche investita una 12enne

È stata una notte movimentata quella tra sabato 26 e domenica 27 luglio a Como e in diversi comuni della provincia, con una serie di interventi per intossicazioni etiliche, aggressioni e incidenti stradali. Tra gli episodi più gravi, l'investimento di una ragazzina di 12 anni ad Appiano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - provincia - notte - intossicazioni

