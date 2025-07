Commercio urbano e di prossimità riconosciuti i fondi per finanziare uno studio di fattibilità

Rilanciare il commercio urbano a Comacchio, nel centro storico, e a Lido Estensi, su viale Carducci. E' l'obiettivo che si è posta l'Amministrazione di Comacchio guidata dal sindaco Pierluigi Negri, partecipando a un bando della Regione che si pone l'obiettivo del rilancio del commercio di alcune.

Il bike sharing torna a Reggio Calabria con uno sguardo puntato anche al commercio urbano - A Reggio Calabria torna il servizio di bike sharing grazie alla gestione di Mulo Mobility, realtà imprenditoriale reggina che ha rilanciato con determinazione il concetto di mobilità dolce in città .

Nasce il distretto urbano del commercio: "Motore di sviluppo" - Se i primi passi ci sono stati il 16 maggio 2024, con il decreto regionale che ne sanciva l’istituzione, gli ultimi ci saranno in questi mesi estivi: il Distretto urbano del commercio (Duc) di Cormano sta per concludere il suo iter, diventando una realtà operativa a partire dalle prime settimane autunnali.

Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenibile. È il cuore del modello di rigenerazione urbana proposto dal Comune di Como - M ilano, 30 giu. (askanews) – Un alveare urbano per rilanciare il commercio di prossimità come chiave di trasformazione per una città più verde, accogliente, partecipata e sostenib ile.

Commercio, in Emilia-Romagna nascono i primi 63 hub urbani e di prossimità : in provincia di Reggio saranno 13

