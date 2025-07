Come un pantalone può impattare sull' ambiente E altre cose

Conti ripuliti, cumuli di spazzatura sgomberati, contratti rivisti e una nuova inaugurazione in vista: così Pizzartist cerca di sopravvivere alle inchieste sulla mafia che l’hanno travolta. Il nome dell'azienda battuto sullo scontrino del noto locale nell’area del Dopolavoro ferroviario è Mangia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: pantalone - impattare - ambiente - cose

Come un pantalone può impattare sull'ambiente. E altre cose; Attenuare l’impatto ambientale del jeans: spazio alle start-up; Denim in canapa e cotone organico: il progetto Gimmi Jeans a Vicenza.

Come un pantalone può impattare sull'ambiente. E altre cose - Poi le novità in vista per Pizzartist dopo l'inchiesta che ha tirato in ballo il noto locale, e come scegliere l'università in prospettiva di un più facile sbocco ... Come scrive bolognatoday.it