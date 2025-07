Come sta Lorenzo Bonicelli | gli ultimi aggiornamenti sul ginnasta caduto alle Universiadi

Sebbene con una rapidità meno elevata dei giorni scorsi, stanti le ovvie situazioni legate a una maggiore stabilità della sua situazione, continuano gli aggiornamenti circa Lorenzo Bonicelli, il ginnasta che, alle Universiadi, è caduto in maniera molto brutta in uscita da un esercizio agli anelli. Attualmente il nativo di Abbadia Lariana è sedato in coma farmacologico. Rilevata la presenza di un edema al midollo dopo un temporaneo risveglio dallo stesso, i medici lo hanno di nuovo sedato, con una programmazione per fargli riaprire del tutto gli occhi. Va chiarito un punto fondamentale: Bonicelli non è in pericolo di vita, ma dato il trauma alla schiena va stabilizzato e poi trasferito più vicino alla sua famiglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come sta Lorenzo Bonicelli: gli ultimi aggiornamenti sul ginnasta caduto alle Universiadi

