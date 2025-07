Ci sono serie che crescono con i loro personaggi, che ti prendono per mano in un momento della vita e poi, lentamente, ti insegnano a lasciarlo andare. L’estate nei tuoi occhi è una di queste. Dopo tre stagioni su Prime Video, il teen drama tratto dai romanzi di Jenny Han (già autrice della trilogia Tutte le volte che ho scritto ti amo ) arriva al suo capitolo conclusivo, e lo fa abbandonando – o meglio, maturando – quell’atmosfera sospesa e dorata delle prime estati per raccontare qualcosa di più adulto, più vero, forse anche più doloroso. La terza stagione si apre con un tempo nuovo: quello del dopo, delle scelte fatte, degli amori già vissuti, dei silenzi pieni di significato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come "L'Estate nei tuoi occhi" trasforma una serie teen in un racconto universale