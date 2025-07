COME GRANELLI DI SABBIA Perché nessuno possa dimenticare quanto sarebbe bello se per ogni sogno che ci aspetta, ci fosse una vita, per noi. E qualcuno, un amico, una madre, una sorella, un amore, il primo amore, qualcuno, capace di attenderci e che ci prenda per mano e di trovare la nostra vita, la nostra ultima e perenne vita, perché non ce ne saranno altre! E immaginarsela diversa, più felice, più serena, e sulla scia di questo sogno, addormentarci e svegliarsi con la leggerezza di una sola parola che abbiamo dimenticato: Amore. Questo sogno sarebbe davvero meraviglioso. Sarebbe più dolce l’esistenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Come granelli di sabbia