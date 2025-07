I probiotici sono microrganismi vivi che, se assunti in quantità sufficienti, hanno effetti positivi sulla salute. Si tratta principalmente di batteri, ma anche di lieviti, che arricchiscono le popolazioni di batteri e lieviti già presenti nell'intestino. Esistono centinaia, se non migliaia, di ceppi diversi classificati per famiglia ( Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, ecc.). Alcuni sono naturalmente presenti negli alimenti fermentati (yogurt, kefir, crauti, ecc.), altri possono essere assorbiti sotto forma di integratori alimentari per migliorare la composizione della nostra flora intestinale (microbiota). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Come fare scorta di probiotici?