Coltello tirapugni e nunchaku denunciati 3 ragazzi a Napoli | Volevamo solo fare qualche foto

I carabinieri hanno denunciati 3 ragazzi tra i baretti di Chiaia e la zona universitaria: sono stati sorpresi con armi durante i controlli sulla movida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: denunciati - ragazzi - coltello - tirapugni

