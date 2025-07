Collision 26.072025 Triangle of Madness

Benvenuti all’analisi di Collision, episodio andato in onda dal Byline Bank Aragon Ballroom di Chicago. Una serata che ha visto Dustin Rhodes difendere il titolo TNT contro Lee Moriarty e il proseguimento del torneo per i titoli di coppia, con un main event tutto al femminile per il titolo ROH. Lo show si apre con l’ingresso del campione TNT Dustin Rhodes, pronto a difendere la cintura contro il campione Pure ROH Lee Moriarty, accompagnato da Shane Taylor. Dustin Rhodes vs Lee Moriarty – TNT Championship (3 5) Dustin offre la stretta di mano ma Moriarty la rifiuta con un calcio. Match tecnico nelle fasi iniziali con scambi di prese. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Collision 26.07.2025 Triangle of Madness

In questa notizia si parla di: collision - madness - triangle - rhodes

AEW Collision Results 7/26 - Two Titles On The Line, Tag Team Tournament Continues - 's coverage of "AEW Collision" on July 26, 2025, coming to you live (again) from the Byline Bank Aragon Ballroom in Chicago, Illinois! Segnala msn.com

AEW Collision Results [7/26/25]: Athena Defeats Windsor, Retains ROH Women's Championship In Standout Main Event - Athena defeated Alex Windsor in the main event for the ROH Women's World Championship. msn.com scrive