Colleferro al via in ospedale un trattamento sperimentale con psilocibina

Il Day Hospital di Psichiatria dell’Ospedale “Leopoldo Parodi Delfino” di Colleferro ha recentemente avviato un trattamento sperimentale con psilocibina non psichedelica per pazienti affetti da Depressione Maggiore Resistente al Trattamento (TRD). Questo innovativo protocollo clinico è il primo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

