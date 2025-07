Colle Prenestino chiuso bar ritrovo di pregiudicati

Resteranno abbassate per cinque giorni le serrande di un bar di via Prenestina, noto punto di ritrovo e frequentato abitualmente anche da soggetti pregiudicati.Il provvedimento è stato disposto dal questore di Roma, ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., per prevenire gravi rischi per l’ordine e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Empoli, licenza sospesa per 10 giorni a un locale: era ritrovo di pregiudicati - Empoli, 15 maggio 2025 - Dal 15 maggio è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio di via Ricasoli nel comune di Empoli.

Alcol a minori e ritrovo di pregiudicati. Chiusi due cocktail bar - Ritrovo di pregiudicati e alcol ai minori. Questi i motivi che hanno spinto alla chiusura momentanea di due cocktail bar nella zona di Ponte Milvio.

Firenze, chiuso bar in via delle Porte Nuove: scarsa igiene e ritrovo di pregiudicati - Firenze, 23 maggio 2025 - Pregiudicati, scarsa igiene e sala da ballo abusivo. Per questo, i carabinieri della compagnia di Firenze hanno notificato questa mattina un provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni nei confronti del titolare di un bar situato in via delle Porte Nuove.

