Colle | il futuro è giovane Pool X alla piscina Olimpia un evento davvero speciale

La Colle di domani avrĂ il volto dei giovani colligiani di oggi perchĂ© soddisferĂ i loro desideri e sogni. A gettare le basi il progetto Colle X con Pool X, un evento speciale organizzato dal comune nella Piscina Olimpia, che ha visto la partecipazione di tanti ragazze e ragazzi che vivono in cittĂ per raccogliere le loro voci, impressioni, desideri sul futuro di Colle, sui loro desideri e sui bisogni e criticitĂ . "La numerosa partecipazione a questo evento – afferma Valerio Peruzzi, assessore alle politiche giovanili – è il segnale di un territorio dinamico, con un tessuto associativo attivo che lavora con i giovani, ma anche di tante ragazze e ragazzi che hanno voglia di essere protagonisti del futuro di Colle di Val d’Elsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colle: il futuro è giovane. Pool X, alla piscina Olimpia un evento davvero speciale

Colle Val d’Elsa, gli under 20 si confrontano sul futuro della città - IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n. Da sienanews.it

A Colle Val d’Elsa parte il progetto Colle X rivolto ai giovani e al futuro - lle X è un progetto cofinanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo) della Toscana, nell'ambito del Programma Regionale FSE+ ... Lo riporta sienanews.it