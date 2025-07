Coda di 2 chilometri in autostrada nel Milanese per un incidente

√ą di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A4, nel tratto Tangenziale Nord di Milano A52 e la Barriera Milano Est.¬†Incidente sull'A4: coda di 2 kmLo schianto, che ha coinvolto un'auto e una moto, √® avvenuto poco dopo le 17. E si √® formata una coda lunga oltre due. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: coda - autostrada - incidente - chilometri

Scontro tra due auto in autostrada e coda chilometrica - Incidente con relativa coda chilometrica sull'autostradaA10 nel tardo pomeriggio di martedì 6 maggio.

Maxi tamponamento in autostrada A1, quattro auto coinvolte e persone ferite: oltre 7 km di coda - Maxi incidente lungo l'autostrada Milano-Napoli, nel tratto in provincia di Frosinone, dove sono rimasti coinvolti quattro veicoli.

Incidente in autostrada nel Milanese: coda di 5 km - Nel pomeriggio di martedì il traffico è rimasto paralizzato lungo l'Autostrada A4, tra Milano e Bergamo, per un incidente tra Capriate San Gervasio e Trezzo sull'Adda.

Incidente in autostrada A1 tra tir, chilometri di coda http://ow.ly/zur5106f9JX [http://TuttOggi.info] #cronaca Vai su X

+++VIABILITA'++ 2 luglio 2025 - ore 12.00: in autostrada A1 si registra una coda di 7 km tra bivio A1/fine complanare Piacenza e Fidenza, in direzione Bologna, a causa di un incidente Vai su Facebook

Il traffico sulle autostrade oggi 27 luglio 2025 in tempo reale; Coda di 2 chilometri in autostrada nel Milanese per un incidente; Autostrada Torino-Milano, in un'incidente a Marcallo-Mesero 4 uomini morti e una donna ferita gravemente. Un'auto guidata da un 70enne è entrata in A4 contromano.

Coda di 2 chilometri in autostrada nel Milanese per un incidente - È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A4, nel tratto Tangenziale Nord di Milano A52 e la Barriera Milano Est. Come scrive milanotoday.it

Carambola tra auto, nove persone coinvolte e traffico in tilt: 5 chilometri di coda - Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati in codice rosso: sul posto sono arrivate due ambulanze e due automediche del ... Riporta bresciatoday.it