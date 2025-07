Cna | Accordo al 15% molto pesante per il Made in Italy necessari sostegni e compensazioni

ROMA – “Un livello dei dazi al 15% provocherà effetti comunque molto pesanti sull’export italiano che vanno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro di quasi il 15%. È quanto afferma Cna giudicando non soddisfacente l’intesa raggiunta tra l’amministrazione degli Stati Uniti e la Commissione UE. “L’Italia è uno dei principali esportatori negli Stati Uniti e quindi qualsiasi innalzamento dei dazi avrebbe riflessi molto negativi, in particolare sul sistema delle piccole imprese”. Ai 67 miliardi di euro di vendite dirette, occorre sommare circa 40 miliardi di flussi indiretti che in larga parte sono beni intermedi nei settori della meccanica e della moda dove è prevalente la presenza delle piccole imprese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cna: “Accordo al 15% molto pesante per il Made in Italy, necessari sostegni e compensazioni”

