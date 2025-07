CMcom – Mercato affari ufficiali | arrivi e partenze delle 20 squadre di Serie A

2025-07-26 19:40:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il calciomercato estivo ci accompagna nei mesi di luglio e agosto: ricapitoliamo via via tutti gli affari ufficiali delle protagoniste del campionato 202526 Ai vostri posti. pronti. partenza. via! Martedì 1° luglio si apre ufficialmente il calciomercato estivo 2025, una finestra che si chiude lunedì 1 settembre alle ore 20. Dopo il gong, i club italiani potranno ingaggiare soltanto i calciatori senza contratto prima della chiusura del mercato, che riaprirà per la sessione invernale a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Justcalcio.com