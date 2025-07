‘Clough e Alex Ferguson erano buoni amici e Brian organizzava spesso amichevoli tra le squadre giovanili in modo che lui e Fergie potessero godere di alcuni vini’ Paul McGregor solleva il coperchio su un’iconica rivalità

Breaking: Il calcio è un gioco dominato da grandi personalità e negli anni ’90 non sono diventati molto più grandi di quelli di Sir Alex Ferguson e della sua squadra del Manchester United. Lo Scot ha supervisionato uno dei periodi più dominanti della storia del calcio inglese durante il suo periodo all’Old Trafford e la sua squadra degli anni ’90 era piena di personaggi enormi. Allora, com’è stato per un giovane giocatore andare contro quella parte in quel momento? È stata un’opportunità che l’ex giovane di Nottingham Forest Paul McGregor ha afferrato con entrambe le mani nel novembre 1995, mentre ha fatto la sua svolta in prima squadra mettendo in rete in un pareggio per 1-1 contro i Red Devils. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ‘Clough e Alex Ferguson erano buoni amici e Brian organizzava spesso amichevoli tra le squadre giovanili in modo che lui e Fergie potessero godere di alcuni vini’ Paul McGregor solleva il coperchio su un’iconica rivalitÃ

In questa notizia si parla di: alex - ferguson - clough - erano

‘Per qualche motivo il mio terzo è sceso come obiettivo. Forse Alex Ferguson aveva una parola perché non gli piacevano le persone che segnavano triple contro la sua squadra! ” – Egil Ostenstad di Southampton si sente ancora derubato di quasi 30 anni - Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Da Eric Cantona nell’agosto 1992 a Omar Marmoush nel febbraio 2025, la Premier League ha visto non meno di 398 triple per le sue 33 stagioni fino ad oggi.

Sir Alex Ferguson non è quello che sembra: l’inquietante verità dopo anni - Sir Alex Ferguson rimane ancora oggi una delle figure più importanti nel calcio internazionale: ma un retroscena getta ombre su di lui.

Profilo: Brian Clough; Alex Ferguson, il Generale del calcio ha 80 anni; Roy Keane, il più cattivo dei capitani: dal pugno di Clough alla vendetta su Haaland.