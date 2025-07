ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio | Gli ho lasciato la casa ci sentiamo solo per le figlie Tra noi non funzionava più da tempo

È passato un anno dalla fine del matrimonio tra Clio Zammatteo, nota al grande pubblico come ClioMakeUp, e Claudio Midolo. Oggi, la fondatrice del brand Clio MakeUp rompe il silenzio su come è cambiata la sua quotidianità dopo la separazione. Rispondendo alle domande dei follower su Instagram, l’imprenditrice ha parlato del nuovo assetto familiare e del rapporto, ormai solo genitoriale e professionale, con l’ex marito che i fan conoscevano bene per le sue comparse nei video YouTube. «Ci sentiamo il giusto per assicurarci che le nostre figlie stiano bene e che vada tutto liscio», ha raccontato l’influencer. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cliomakeup - separazione - claudio - marito

ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio: «Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo solo per le figlie. Tra noi non funzionava più da tempo» Vai su X

Nell’estate del 2024, Clio Zammatteo – volto amatissimo del beauty italiano e fondatrice del brand “Clio MakeUp” – ha ufficializzato la separazione dal marito Claudio Midolo, game designer e co-creatore del progetto. Il loro matrimonio, celebrato nel 2008 a N Vai su Facebook

ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio: «Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo solo per le figlie. Tra noi non funzionava più da tempo; ClioMakeUp, il rapporto con Claudio Midolo dopo la separazione; Clio MakeUp torna a parlare della separazione dal marito: “Gli ho lasciato casa”.

ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio: «Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo solo per le figlie. Tra noi non funzionava più da tempo» - Il racconto dell'influencer makeup artist a un anno dalla rottura L'articolo ClioMakeUp e la separazione dal marito Claudio: «Gli ho lasciato la casa, ci sentiamo solo per le figlie. Si legge su msn.com

ClioMakeUp e Claudio Midolo, amore finito: «Le cose non andavano da tempo, ci sentiamo solo per le bambine. Cambia casa e vita» - Nell’estate del 2024, Clio Zammatteo – volto amatissimo del beauty italiano e fondatrice del brand ClioMakeUp – ... Secondo msn.com