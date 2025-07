Il mondo del cinema ha visto numerosi progetti sfumare tra le mani di grandi attori e registi, spesso a causa di divergenze creative o scelte di carriera. Tra questi, una delle occasioni più interessanti riguarda la possibilità che Clint Eastwood partecipasse come protagonista e regista nel film Eyes of Laura Mars, un thriller psicologico del 1978 scritto da John Carpenter. Questo articolo analizza i motivi per cui Eastwood rifiutò questa opportunità e le implicazioni di tale scelta sulla sua carriera e sul progetto stesso. il rifiuto di clint eastwood per eyes of laura mars. le ragioni dietro il mancato coinvolgimento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Clint eastwood rifiuta il thriller di john carpenter degli anni ’70: ecco perché