Climber ferito sulle placche della Bregolana | soccorso in Valmasino

Un altro intervento per la VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino nel pomeriggio di domenica 27 luglio. Intorno alle 17:30, le squadre sono state attivate per soccorrere un climber 40enne infortunato mentre stava scalando nella zona delle placche della Bregolana, nei pressi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

