Clero e Resistenza Via alla mostra a Sillico

La parte che riguarda la Garfagnana della mostra " Clero, guerra, resistenze in Provincia di Lucca ", allestita a Palazzo Ducale a Lucca a cura di Silvia Q. Angelini, Stefano Bucciarelli e Stefano Sodi, da oggi fino al 5 agosto sarà ospitata nella canonica della parrocchia di Sillico in Comune di Pieve Fosciana. La mostra è stata promossa dall’Associazione Eremo San Lorenzo di Sillico, con presidente don Fulvio Calloni, e segretaria Claudia Borelli, che curerà l’apertura durante il periodo suddetto, in particolare grazie a Mario Puppa, un volontario paesano molto impegnato nel sociale. L’inaugurazione ci sarà alle 19, dopo la Messa alle 18 a Sillico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Clero e Resistenza. Via alla mostra a Sillico

