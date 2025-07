Clementino è diventato grande | Mi ha salvato la meditazione ai giovani dico che dalle dipendenze si può uscire – L’intervista

«Ho detto: “Forse a 43 anni è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso e non quello che facevo a 20 anni”. Sentivo il bisogno di dire cose diverse» e così è stato. Il pubblico potrà partecipare a questa evoluzione cantautorale di Clementino, vero nome Clemente Maccaro, 42 anni, rapper campano tra i più amati del genere in Italia, ascoltando Grande anima, il suo nuovo album, uscito venerdì. Un album molto ricco, che riflette la ricchezza dei riferimenti culturali che hanno ispirato Clementino negli ultimi tempi. Soprattutto i viaggi, tanti, tra India, Giappone, Norvegia, Kenya e, in particolare, Costa Rica, una terra che gli ha aperto le porte della meditazione attraverso la partecipazione a una serie di cerimonie con gli sciamani del posto. 🔗 Leggi su Open.online