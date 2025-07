Claudio Gubitosi fondatore di Giffoni lascia dopo 55 anni | Partimmo da una piazza con le sedie portate da casa; poi arrivò De Niro Ora tocca a mio figlio

È un venerdì di novembre del 1970. Piove. Un ragazzo di diciotto anni gira intorno alla fontana del paese e dice: “Lunedì si parte”. Per dove non lo sa, ma deve muoversi. L’arrivo – anzi, il traguardo – oggi, cinquantacinque anni dopo, si chiama Giffoni Film Festival: la kermesse di cinema per. 🔗 Leggi su Today.it