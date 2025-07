Claudia Adamo è morta la meteorologa Rai aveva 51 anni Alberto Matano | Era una ragazza speciale

(Adnkronos) – E' morta Claudia Adamo, meteorologa della Rai. Aveva 51 anni. A ricordarla sui social è il giornalista Alberto Matano che su Instagram pubblica una foto insieme: "Ciao Claudia, ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate. Con Il tuo sorriso, e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: claudia - adamo - morta - meteorologa

Morta Claudia Adamo a 51 anni, il saluto di Alberto Matano alla meteorologa Rai: “Ciao ragazza speciale” - Si è spenta all'età di 51 anni Claudia Adamo, meteorologa della Rai e volto di diversi programmi dell'emittente da La Vita in Diretta a UnoMattina.

Addio a Claudia Adamo, meteorologa Rai: aveva 51 anni. Il ricordo commosso di Alberto Matano - “Ciao Claudia, ragazza speciale”. Con queste parole, pubblicate su Instagram, Alberto Matano ha salutato Claudia Adamo, meteorologa e responsabile di Rai Meteo, scomparsa all’età di 51 anni.

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni - È morta a 51 anni Claudia Adamo, meteorologa e climatologa della Rai. Ne ha dato notizia Roberto Sergio, direttore generale della Rai: "Con dolore ricordo a tutti coloro che l'hanno conosciuta ed amata Claudia Adamo, dal 2018 Responsabile di Rai Meteo nella direzione Rai Pubblica Utilità.

Morta Claudia Adamo, meteorologa della Rai: aveva 51 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/27/news/claudia_adamo_meteorologa_rai_morte-424756022/?rss&ref=twhl… Vai su X

Addio a Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo: aveva 51 anni; Alberto Matano ricorda Claudia Adamo: «?Con i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cie; Claudia Adamo è morta, la meteorologa Rai aveva 51 anni. Alberto Matano: Era una ragazza speciale.

Claudia Adamo è morta, la meteorologa della Rai aveva 51 anni. Il dolore di Alberto Matano: «Una ragazza speciale» - Ne dà notizia Roberto Sergio, direttore generale della Rai: «Con dolore ricordo a tutti coloro che l'ha ... msn.com scrive

Claudia Adamo è morta, chi era la meteorologa responsabile di Rai Meteo: figlia d'arte, aveva 51 anni - È morta Claudia Adamo, responsabile di "Rai Meteo" nell'ambito della direzione "Rai Pubblica Utilità", volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per "Sky Meteo 24". Come scrive msn.com