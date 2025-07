Classifica Tour de France 2025 | Tadej Pogacar in trionfo distacchi abissali per Vingegaard e Lipowitz

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2025. Il fuoriclasse sloveno ha conquistato la corsa a tappe piĂą importante e prestigiosa al mondo per la quarta volta in carriera, bissando il successo ottenuto dodici mesi fa quando completò la storica doppietta con il trionfo al Giro d’Italia. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha dettato legge a cronometro e in montagna, presentandosi all’ultima tappa con oltre quattro minuti di vantaggio nei confronti del danese Jonas Vingegaard e con la voglia di regalare ancora grande spettacolo. Il Campione del Mondo ha attaccato sul primo strappo di Montmartre e ha portato via un gruppetto di sei uomini, che è andato via di comune accordo ed è arrivato compatto per approcciare l’ultima ascesa alla Basilica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025: Tadej Pogacar in trionfo, distacchi abissali per Vingegaard e Lipowitz

Tadej Pocagar vince il Tour de France 2025, Van Aert si prende gli Champs-Élysées! - Tadej Pogacar conquista per la quarta volta in carriera il Tour de France. Si legge su generationsport.it

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quarta volta - Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France, la principale corsa a tappe di ciclismo, per la quarta volta, la seconda consecutiva. Come scrive ilpost.it