Classifica Radio | Alfa e Manu Chao per la quinta volta in vetta con A Me Mi Piace

Continuano i movimenti nella parte alta della classifica Radio elaborata da Earone sulla settimana numero 30 del 2025 (18-24 luglio), nella quale spiccano sul podio Alfa ( e Manu Chao ), Tananai e The Kolors La top ten si apre con Che Gusto C’è di Fabri Fibra (in discesa dalla ##5), che vede il feat di Tredici Pietro, brano apripista del nuovo album del rapper di Senigallia, Mentre Los Angeles Brucia pubblicato lo scorso 20 giugno arrivato in vetta alla Classifica Fimi. In discesa dalla #7 alla #9, Maledetta Rabbia di Blanco, che conferma la capacità dell’artista di evolvere senza snaturarsi, di alternare momenti di intimità brutale a melodie catchy, in un continuo gioco di contrasti e montagne russe emotive. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio : Alfa e Manu Chao per la quinta volta in vetta con “A Me Mi Piace”

In questa notizia si parla di: classifica - radio - alfa - manu

Classifica Radio 2-8 maggio: al primo posto c’è “Amor” di Achille Lauro - La Classifica Radio stilata da Earone, riferita alla settimana dal 2 all’8 maggio, ha un podio tutto nuovo nel quale troviamo Amor, l’ultimo singolo di Achille Lauro insieme a End Of The World di Miley Cyrus ed Azizam di Ed Sheeran.

Classifica Radio 9-15 maggio: “Anxiety” di Doechii ritorna in vetta - Nella Classifica Radio riferita alla settimana numero 20 del 2025 (dall’8 al 15 maggio) assistiamo alla risalita dei singoli Anxiety di Doechii ed Azizam di Ed Sheeran, a scapito di Miley Cyrus che con End Of The World mantiene comunque il gradino più basso del podio.

Classifica Radio 16-22 maggio, Ed Sheeran riconquista la vetta con “Azizam” - La Classifica Radio stilata da Earone riguardante la settimana dal 16 al 22 maggio, ha ancora una volta un podio tutto internazionale nel quale troviamo Azizam di Ed Sheeran, End Of The World di Miley Cyrus e Priceless dei Maroon 5 e Lisa.

Alfa con “A me mi piace” feat Manu Chao torna in vetta alla Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne Vai su X

TOP20 ITALIA solo su Radio Studio90Italia con Fabio Zappalà. Ecco la classifica ufficiale delle prime 3 canzoni più ascoltate di questa settimana: 1ºTHE KOLORS, Pronto come va 2°Alfa feat Manu Chao - A me mi piace 3° Giorgia - L’unica Per scoprire tutta la Vai su Facebook

Classifica Radio 2025, settimana 30: Alfa torna in vetta per la quinta volta; Alfa con “A me mi piace” feat Manu Chao torna in vetta alla Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne; Play One: Cliché di Mgk vola in testa alla classifica davanti a Manchild.

Alfa conquista la classifica radio… e si tatua Manu Chao - Il duetto con Manu Chao è stato il brano più trasmesso dell'ultima settimana, proprio nei giorni in cui è stato Disco Italia su Radio Italia solomusicaitaliana. Come scrive radioitalia.it

Alfa, primo posto con “A me mi piaci” e avvertimento ai fan sul tour… - Le rilevazioni di EarOne incoronano ancora una volta la collaborazione con Manu Chao. Da radioitalia.it