Classifica Mondiale Superbike 2025 | Razgatlioglu prova la fuga Bulega deve inseguire

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE 2025 (dopo GP Ungheria). TOPRAK¬†RAZGATLIOGLU 407. NICOLO¬†BULEGA 381. DANILO¬†PETRUCCI 233. ANDREA¬†LOCATELLI 218. ALVARO¬†BAUTISTA 217. SAM¬†LOWES 156. XAVI¬†VIERGE 112. ALEX¬†LOWES 105. IKER¬†LECUONA 90. ANDREA¬†IANNONE 87. AXEL¬†BASSANI 84. DOMINIQUE¬†AEGERTER 78. REMY¬†GARDNER 76. SCOTT¬†REDDING 76. MICHAEL¬†VAN DER MARK 70. GARRETT¬†GERLOFF 67. YARI¬†MONTELLA 64. JONATHAN¬†REA 37. RYAN¬†VICKERS 27. TARRAN¬†MACKENZIE 18. BAHATTIN¬†SOFUOGLU 17. MICHAEL¬†RINALDI 6. TITO¬†RABAT 4. TETSUTA¬†NAGASHIMA 2. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Razgatlioglu prova la fuga, Bulega deve inseguire

