Dopo le bombe carta, messaggi audio con minacce molto pesanti, zeppi di insulti inviati al presidente della Civitanovese Mauro Profili e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, anche con passaggi frequenti di pattuglie davanti alla sua casa e al Tiro a Volo. Proprio qui, con un atto intimidatorio, è cominciata l’escalation. Era il 5 giugno quando, nel prato della struttura in cui Profili gestisce il bar, due uomini incappucciati hanno lanciato bombe carta e fumogeni. Prima di allora, e anche dopo, striscioni appesi in città , scritte spray sui muri contro Profili; una campagna di ostilità in cui il presidente della Civitanovese si è trovato sostanzialmente solo, senza la solidarietà delle cariche amministrative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese: minacce di morte a Profili

Luigi Bugiardini difende Mauro Profili e invita i tifosi della Civitanovese al dialogo - "A questo punto, penso che Mauro Profili abbia meno colpe di quelle che gli vengono imputate. Se chiede un aiuto e attorno ha solo gente che risponde con ragionamenti sbagliati, è normale che poi le cose vanno in un certo modo".

Civitanovese: contestazione dei tifosi contro Mauro Profili dopo la sconfitta - Prima i cori, poi lo striscione, quindi il seguito sui social. Dopo i novanta minuti di Notaresco, la piazza di Civitanova è un fiume in piena.

Civitanovese, la protesta dei tifosi. Chiesto a Profili di lasciare il club - Continua imperterrita la contestazione della tifoseria organizzata nei confronti del patron Mauro Profili.

