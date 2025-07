Civ 2025 | Delbianco show a Misano Pirro due volte ko Campionato chiuso?

Nel quarto round del Civ 2025 a Misano Adriatico, Delbianco approfitta del ritiro di Pirro in Superbike, Mantovani dà spettacolo nella 600 Supersport NG, piegando Ottaviani, Ruda firma due vittorie in Moto3, Galiuto vola basso in Pre Moto 3 e Ieraci si difende dagli attacchi di Sorrenti nella Sport Bike. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Civ 2025: Delbianco show a Misano, Pirro due volte ko. Campionato chiuso?

CIV | Misano 2, Superbike Gara 1: zero per Pirro, Delbianco mette la sesta ? Da Misano - @AggioValentino Vai su X

Alessandro Delbianco poleman della SBK al Misano World Circuit, quarta pole stagionale Vai su Facebook

