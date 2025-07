Città vuota corsa alle ferie | Serve staccare la spina Ma occhio alle spese

"Quando vai in vacanza?". È questa la domanda più gettonata tra le mura del centro. In un periodo così rovente sono numerosi i bolognesi che staccano la spina, andando verso mare, montagna o case di famiglia. Un momento a cui nessuno rinuncia. Ovunque pur di rilassarsi qualche settimana, in attesa della ripresa totale delle attività da settembre. Bologna si sta svuotando, insomma. Le mete più gettonate? Spiccano la Riviera o la Sardegna, guardando all’estero in molti puntano alle Canarie o alla Francia, diversi scelgono la montagna come meta per un paio di giorni di riposo. Una cosa è certa: non esistono quasi più le ‘vacanzone’ da più di due settimane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

