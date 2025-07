Cisternino | con Nada si conclude il festival internazionale delle bande musicali Stasera

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: SarĂ Nada a chiudere il 27Âş Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” con il grande concerto inserito nel tour estivo 2025 domenica 27 luglio alle ore 22:00. L’artista, tra le piĂą originali e coraggiose del panorama musicale italiano, sarĂ sul palco di piazza Garibaldi a Cisternino prendendo il posto della collega Antonella Ruggiero – inizialmente annunciata dall’organizzazione – impossibilitata a raggiungere il Festival Bande per problemi di salute. Mentre nel centro storico del Borgo piĂą bello d’Italia risuoneranno le note delle bande ospiti della kermesse Internazionale in un concerto diffuso tra i vicoli (start ore 21:00), sul palco di piazza Garibaldi Nada – accompagnata dalla sua band al completo – condurrĂ il pubblico del Festival Bande in un concerto pronto a spaziare tra i diversi successi dell’artista e che accompagna l’uscita del nuovo album “Nitrito”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

