Tempo di lettura: 2 minuti Per il secondo anno consecutivo è il “Ciro Vigorito” l’impianto con il miglior prato naturale di tutta la Serie C. Ad ufficializzarlo la Lega Pro che premierĂ il Benevento con un assegno di 20.000 euro perchĂŠ il tappeto erboso dello stadio di via Santa Colomba è anche il migliore del girone C. Riconoscimenti anche per il “Menti” di Vicenza (girone A) e l’impianto “Antonio Molinari” di Campobasso, di fatto identico allo stadio sannita essendo stati costruiti entrambi all’epoca dall’impresa di Costantino Rozzi, storico presidente dell’Ascoli. Grande soddisfazione per la Erga Green  della famiglia Addazio, azienda che si occupa della manutenzione del prato del “Ciro Vigorito”, un vero e proprio tavolo da biliardo con qualsiasi condizione meteo ed in tutti i periodi dell’anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Š Anteprima24.it - “Ciro Vigorito”, è dell’impianto di via Santa Colomba il miglior prato di tutta la C

