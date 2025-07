cinque giorni per ammirare il santo anello

PERUGIA – Cinque giorni alla scoperta del Santo Anello, la preziosa reliquia custodita in una cappella della Cattedrale di San Lorenzo a otto metri d’altezza e ammirabile solo due volte l’anno (a luglio e settembre). Ieri si è celebrata la tradizionale calata del Santo Anello, che quest’anno, per il Giubileo, sarĂ visibile fino al 30 luglio con un fitto programma di iniziative spirituali e culturali. Secondo la tradizione, è l’anello donato alla Vergine Maria da Giuseppe in occasione del loro matrimonio. Secondo la storia, i cui contorni sfumano in leggenda, il monile venne trafugato a Chiusi da un un frate che, perdendosi nella nebbia, si ritrovò a Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

