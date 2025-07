Cinque anni da incubo a Napoli per una vittima di estorsione | due arresti

Tempo di lettura: 2 minuti Un’operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia  di Poggioreale, a Napoli, ha portato all’arresto in flagranza per estorsione di un uomo di 46 anni e di una donna di 42, entrambi giĂ noti alle forze dell’ordine.  Una terza persona, una 28enne anche lei con precedenti, è stata denunciata. Tutto è iniziato di notte, quando una chiamata al 112 ha fatto scattare l’allarme. L’interlocutore, un uomo  visibilmente provato, ha chiesto aiuto dal proprio posto di lavoro, dove ha raccontato di essere vittima da circa 5 anni di minacce e continue richieste estorsive da parte di due persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cinque anni da incubo a Napoli per una vittima di estorsione: due arresti

In questa notizia si parla di: anni - napoli - estorsione - cinque

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Napoli, omicidio Gelsomina Verde a Scampia: 30 anni di carcere per Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi - Condannati in primo grado a trenta anni di reclusione per l?omicidio di Gelsomina Verde. A distanza di 21 anni dal delitto della ragazza di 21 anni, nel pieno della faida di Scampia, è.

Napoli, un bambino di 9 anni sfreccia tra la folla su una mini moto: denunciati i genitori - Un bambino di nove anni è stato sorpreso a guidare una mini moto da cross nella zona pedonale di largo Berlinguer, in centro a Napoli.

Cinque anni da incubo a Napoli per vittima estorsione. Due arresti e una denuncia dei Carabinieri a Napoli #ANSA Vai su X

Avevano la loro base operativa nel quartiere Ponticelli di Napoli i tre truffatori arrestati dai Carabinieri al termine di un’articolata indagine contro i raggiri ai danni di persone anziane. Sempre lo stesso copione: i componenti della banda si fingevano familiari o f Vai su Facebook

Cinque anni da incubo a Napoli per vittima estorsione; Napoli: 5 arresti per estorsione e tentato omicidio; Estorsioni per le feste e sui loculi del cimitero: cinque arresti nel clan della 167.

Cinque anni da incubo a Napoli per vittima estorsione - Un'operazione dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale, a Napoli, ha portato all'arresto in flagranza per estorsione di un uomo di 46 anni e di una donna di 42, entrambi già ... ansa.it scrive

Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestata dalla polizia - La polizia ha arrestato una 58enne napoletana in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Lo riporta msn.com