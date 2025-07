Cinema Sonia Bergamasco il 29 a Lucera per Les Rencontres Du Sud

Roma, 27 lug. (askanews) – SarĂ Sonia Bergamasco, attrice e regista teatrale e cinematografica, ad aprire martedì 29 luglio, alle 19, la terza edizione de Les Rencontres du Sud, il format ideato e curato da Giada e Antonio Petrone, e prodotto da Carta Matta Studio, in cui donne e uomini dalla vita straordinaria raccontano la loro avventura creativa alla platea intima de Le Foglie di Acanto- Centro per le arti e struttura ricettiva di qualitĂ a Lucera (Foggia). Sonia Bergamasco “battezza” artisticamente l’edizione 2025 de Les Rencontres du Sud (Gli incontri del Sud) che nelle precedenti edizioni hanno avuto ospiti illustri come AndrĂ©s Neumann – produttore teatrale di respiro mondiale, coi suoi racconti sul teatro convissuto con star del valore di Peter Brook, Kantor, Pina Busch, Gassman, Mastroianni e Fo -, Paolo Glisenti – giornalista e manager internazionale, ideatore e curatore del progetto milanese vincitore per EXPO 2015, e commissario generale per il padiglione Italiano di Expo Dubai 2020 – e l’attore Fabrizio Gifuni, che ha raccontato i suoi 30 anni carriera culminati con il suo secondo David di Donatello per la mirabile interpretazione di Aldo Moro in Esterno Notte di Marco Bellocchio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

