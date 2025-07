Cina | studenti USA esplorano la storia delle Tigri volanti nell’Anhui

"Penso che questo museo possa aiutare a mostrare alla gente che America e Cina in realta' possono collaborare molto bene". Un gruppo di studenti e insegnanti statunitensi ha esplorato la storia delle Tigri volanti durante una visita nella provincia cinese dell'Anhui.

La vendetta di Trump su Harvard: stop a studenti stranieri. La condanna della Cina: «Così si politicizza l'istruzione» - La segretaria Usa alla sicurezza Kristi Noem avverte che studenti e visitatori «devono andarsene». Il motivo? La leadership dell'ateneo ha permesso aggressioni antiamericane e antisemitre.

La vendetta di Trump su Harvard: stop a studenti stranieri. L'accusa di collusione con la Cina. Pechino: "Così politicizza l'istruzione" - La segretaria Usa alla sicurezza Kristi Noem avverte che studenti e visitatori «devono andarsene». Il motivo? La leadership dell'ateneo ha permesso aggressioni antiamericane e antisemitre.

Cina: stop Trump a studenti stranieri Harvard? Difenderemo i nostri - Pechino, 23 mag. (askanews) - La Cina ha espresso insoddisfazione per la decisione dell'Amministrazione Trump di bloccare l'accesso di studenti stranieri all'universitĂ di Harvard, affermando che difenderĂ gli interessi dei propri studenti e studiosi.

