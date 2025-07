Cina | restauratore di reperti culturali dedica 40 anni alle grotte del Monte Maiji

Mu Changyou, restauratore di reperti culturali presso l’Istituto d’arte delle grotte del Monte Maiji, ispeziona una statua in una delle grotte nella citta’ di Tianshui, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, il 16 luglio 2025. Mu Changyou, 59 anni, lavora da quarant’anni al restauro dei reperti nelle grotte del Monte Maiji, uno dei quattro complessi rupestri piu’ famosi della Cina. Iniziando come apprendista, Mu ha trascorso oltre dieci anni svolgendo mansioni come pulire le grotte, sistemare gli attrezzi, impastare il fango, attorcigliare corde di canapa, ecc. Grazie al contatto costante e alla guida di maestri esperti in questo campo, uniti all’impegno nello studio di testi specialistici e alla pratica manuale, Mu e’ riuscito infine a trasformarsi da agricoltore a restauratore esperto di beni culturali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: restauratore di reperti culturali dedica 40 anni alle grotte del Monte Maiji

In questa notizia si parla di: grotte - anni - reperti - monte

"Due anni gratis per chi apre in centro": il modello Grotte di Castro che dovrebbe far riflettere Viterbo - Spopolamento residenziale e commerciale dei centri storici, una situazione che accomuna cittĂ e paesi italiani.

Abusa di due ragazzine di meno di 14 anni, arrestato imprenditore 55enne di Castellana Grotte - Un uomo di 55 anni di Castellana Grotte (Bari), imprenditore e incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Bari ed è in carcere, su mandato del gip, per reati sessuali in danno di ragazze minorenni.

Domenica Escursione Rilassante alle Cascate di Monte Gelato nel parco del Treja, Mazzano Romano. https://facebook.com/events/s/madre-terra-e-le-sue-acque/1646185960118149/ Vai su Facebook

Riprendono gli scavi nelle grotte del Monte Fenera. Alla ricerca di nuovi resti dell’uomo di Neanderthal; Scoperto a Prevalle il primo Neanderthal della Lombardia; Università Ca’ Foscari Venezia: le scoperte archeologiche nel Carso triestino.

"Reperti archeologici: la storia potrebbe cambiare" - "Durante i lavori in piazza Matteotti sono venute alla luce antiche testimonianze sulla storia della nostra città. Riporta msn.com

Sibaritide, escursioni culturali in Calabria sulla via di grotte e castelli - Viaggio lungo la costa ionica, nell’antica colonia greca di Sibari poi diventata terra di Federico II con le sue rocche maestose. Secondo quotidiano.net