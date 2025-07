Cina | pubblicate linee guida per la promozione del consumo di prodotti agricoli

La Cina ha pubblicato oggi una serie di linee guida per stimolare il consumo di prodotti agricoli, con l’obiettivo di ottimizzare l’offerta e incentivare la domanda. Queste linee guida, emesse congiuntamente dal ministero dell’Agricoltura e degli Affari rurali e da altri nove dipartimenti governativi, sollecitano sforzi per utilizzare in modo piu’ efficace l’offerta di prodotti agricoli verdi e di alta qualita’, al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori su piu’ livelli. Le linee guida delineano in modo specifico misure per elevare gli standard dei prodotti verdi, biologici, a indicazione geografica e certificati, promuovere la valutazione della qualita’ e la classificazione, sviluppare nuovi tipi di prodotti trasformati e innovare le specialita’ alimentari locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Š Romadailynews.it - Cina: pubblicate linee guida per la promozione del consumo di prodotti agricoli

