Cina | profitti delle principali imprese industriali in calo dell’1,8% nel primo semestre

I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono diminuiti dell’1,8% su base annua nella prima meta’ (H1) del 2025, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Le imprese industriali con un fatturato annuo derivante dall’attivita’ principale di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari) hanno registrato profitti complessivi pari a 3.440 miliardi di yuan nel periodo gennaio-giugno, secondo quanto riferito dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS). I ricavi operativi di queste imprese sono aumentati del 2,5% su base annua durante questo periodo, ha riferito il NBS. Nel mese di giugno, i profitti delle principali imprese industriali cinesi sono calati del 4,3% su base annua, un calo piu’ contenuto rispetto a quello registrato a maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: profitti delle principali imprese industriali in calo dell’1,8% nel primo semestre

In questa notizia si parla di: imprese - profitti - industriali - principali

Nuovo calo dei profitti per le imprese nel primo trimestre - Nel primo trimestre di quest'anno le imprese italiane hanno sperimentato una ulteriore caduta della quota di profitto che, seppure di lieve entità , fa seguito a sette trimestri di flessione congiunturale.

#DanielaFumarola al XX #CongressoCisl: “Chiediamo di riordinare i fondi e gli incentivi alle imprese inserendo precisi orientamenti. Tra queste condizionalità , per noi è fondamentale inserire la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla vita de Vai su X

Buongiorno. In una settimana la destra europea si è piegata ai dictat di Trump, prima sulle spese per il riarmo al 5 % e ora anche sulle tasse alle multinazionali. Ricordate la Global Minimum Tax? Era la tassa minima del 15% sui profitti delle multinazionali dec Vai su Facebook

Cina: profitti delle principali imprese industriali in calo dell’1,8% nel primo semestre; I profitti industriali cinesi continuano a calare a giugno; Medie e grandi imprese italiane: sempre più profitti, sempre meno investimenti e salari.

Cina: profitti delle principali imprese industriali in calo dell’1,8% nel primo semestre - I profitti delle principali imprese industriali cinesi sono diminuiti dell'1,8% su base annua nella prima meta' (H1) del 2025, come mostrato oggi dai dati ... Come scrive romadailynews.it

Cina, profitti industriali ad aprile -8,5%, ai minimi da 2 anni - I profitti industriali in Cina sono crollati dell’8,5% annuo ad aprile al ritmo più veloce da marzo 2020, mentre nei primi quattro mesi del 2022 hanno avuto una crescita del 3,5%, a 26. Si legge su ilsole24ore.com