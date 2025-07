Cina | primo anniversario dell’iscrizione dell’Asse centrale di Pechino nel Patrimonio mondiale UNESCO

Persone giocano a calciare il volano in una piazza che collega la Torre della Campana e la Torre del Tamburo a Pechino, capitale della Cina, il 27 luglio 2025. Oggi si e’ tenuto qui un evento per celebrare il primo anniversario dell’iscrizione con successo dell’Asse Centrale di Pechino nella Lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, mettendo in mostra i risultati ottenuti nella protezione e nella ricerca sull’Asse Centrale. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: primo anniversario dell’iscrizione dell’Asse centrale di Pechino nel Patrimonio mondiale UNESCO

