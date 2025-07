Cina | miglioramento efficienza della logistica nel primo semestre 2025

Il settore della logistica in Cina ha registrato miglioramenti in termini di efficienza complessiva nella prima meta’ di quest’anno, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Il rapporto tra i costi della logistica sociale e il PIL, indicatore chiave dell’efficienza dei costi del settore, si e’ attestato al 14% nei primi sei mesi dell’anno, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto al primo trimestre e di 0,2 punti percentuali su base annua, ha riferito la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, il pianificatore economico del Paese. Secondo la commissione, questo dato indica i primi risultati ottenuti nella riduzione dei costi logistici a livello sociale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: miglioramento efficienza della logistica nel primo semestre 2025

In questa notizia si parla di: efficienza - logistica - cina - primo

Studio Politecnico-Amazon: logistica digitale trasforma ruoli, efficienza e sostenibilità - La trasformazione digitale nella logistica sta cambiando radicalmente il modo di lavorare, portando innovazione e riorganizzazione dei profili professionali.

«Il dato più impressionante non è soltanto che la Cina, in appena vent’anni, sia diventata il primo partner commerciale di gran parte dell’America Latina, scalzando gli Stati Uniti. È che questa trasformazione avviene proprio mentre Washington tenta — oggi co Vai su Facebook

Cina: volume trasporto ferroviario merci registra crescita stabile nel primo semestre 2025; Kazakhstan-Cina: al via il transito di camion senza conducente lungo il Corridoio di mezzo; Cina: Xinjiang, aeroporto Urumqi si espande come snodo merci eurasiatico chiave.

Kazakhstan-Cina: al via il transito di camion senza conducente lungo il Corridoio di mezzo - Cina: al via il transito di camion senza conducente lungo il Corridoio di mezzo Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Come scrive agenzianova.com

Cina: volume trasporto ferroviario merci registra crescita stabile nel primo semestre 2025 - Il volume del trasporto ferroviario merci in Cina ha registrato una crescita stabile nella prima meta' del 2025, grazie a un funzionamento piu' efficiente ... Riporta romadailynews.it