Cina | l’attrazione magnetica di Shanghai sui marchi esteri

Quest’anno, i marchi esteri continuano ad affluire a Shanghai per lanciare nuovi prodotti, aprire i primi negozi e organizzare eventi di debutto. Perche’ scelgono Shanghai per dare inizio al proprio futuro? Cosa si cela dietro il fascino di Shanghai? Cliccate per scoprirlo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639853863985382025-07-27cina-l-attrazione-magnetica-di-shanghai-sui-marchi-esteri Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: l’attrazione magnetica di Shanghai sui marchi esteri

Cina: marchi internazionali del lusso cavalcano l’onda della “debut economy” a Shanghai - Abbracciando la “debut economy” della Cina, sempre piu’ marchi internazionali del lusso hanno aperto nuovi negozi, organizzato eventi esclusivi e lanciato nuovi prodotti nel polo finanziario del Paese, Shanghai.

