Cina | incasso botteghino estivo supera 5 miliardi di yuan

L'incasso al botteghino estivo della Cina per il 2025, incluse le prevendite, ha superato i 5 miliardi di yuan (circa 697 milioni di dollari) alle 11:19 di oggi, secondo quanto riportato dalla piattaforma di monitoraggio del box office, Maoyan. Gli incassi giornalieri al botteghino si sono mantenuti sopra i 100 milioni di yuan per dieci giorni consecutivi, secondo Maoyan. Nella sola giornata di ieri, le vendite di biglietti hanno raggiunto i 293 milioni di yuan, stabilendo un nuovo record giornaliero per la stagione cinematografica estiva di quest'anno, che va dall'1 giugno al 31 agosto. In cima alla classifica c'e' "Jurassic World Rebirth" della Universal, con 541 milioni di yuan di incasso, seguito dalla commedia cinese "The Lychee Road", che ha incassato i 468 milioni di yuan.

