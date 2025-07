Cina | esplorando l’antica civilta’ Shang in un museo nello Henan

Gli ospiti internazionali presenti al Vertice dei media e dei think tank dell’SCO, nella provincia cinese dello Henan, sono stati invitati al Museo di Yinxu, il primo importante museo archeologico nazionale della Cina dedicato a una presentazione completa dell’antica civilta’ Shang. Scoprite cosa ha suscitato maggiormente il loro interesse. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639863663986362025-07-27cina-esplorando-l-antica-civilta-shang-in-un-museo-nello-henan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: esplorando l’antica civilta’ Shang in un museo nello Henan

In questa notizia si parla di: museo - cina - antica - civilta

Cina: museo USA restituisce antichi volumi manoscritti su seta del periodo degli Stati combattenti - Lo Smithsonian’s National Museum of Asian Art ha ufficialmente restituito ieri all’Amministrazione del patrimonio culturale nazionale della Cina i volumi II e III dei manoscritti su seta di Zidanku: Wuxing Ling e Gongshou Zhan, risalenti al periodo degli Stati combattenti.

Cina: Kunming, “viaggio nel tempo” al Museo ferroviario dello Yunnan - Ospitato nella Stazione ferroviaria di Kunming Nord, il Museo ferroviario dello Yunnan prende come filo conduttore la storia centenaria dello sviluppo delle ferrovie dello Yunnan per raccontare l’evoluzione a balzi di rana degli standard di scartamento ferroviario, dallo scartamento in metri a quello in pollici, fino allo scartamento standard, nonche’ le tecnologie ferroviarie, dalle locomotive a vapore alle rotaie ad alta velocita’.

Cina: riapertura del museo di Yueyang a Yueyang - Questa foto mostra una vista esterna del museo di Yueyang nella citta’ di Yueyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 10 maggio 2025.

Museo d'Arte Orientale Chiossone - Genova Vai su Facebook

Cina: mostra su Pompei inaugurata nello Hunan; Città Eterna — Inaugurata a Hunan la Mostra su Pompei, Nuovo Capitolo degli Scambi Culturali tra Cina e Italia; Il simbolico e millenario potere dei cavalli da Torino alla Cina.

Mostre: l'arte dell'antica Roma sbarca in Cina - Agenzia ANSA - La mostra "The Romans: An Empire for the Art" inaugurata presso il Museo di Wu a Suzhou. Si legge su ansa.it