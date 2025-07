Visitatori provano un prodotto elettronico di tamburo virtuale nell’area espositiva della 2025 World AI Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance, tenutasi a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 luglio 2025. L’evento e’ stato inaugurato qui ieri. Piu’ di 1.000 funzionari e rappresentanti di industrie, universita’ e istituti di ricerca, provenienti dalla Cina e dall’estero, hanno partecipato alla cerimonia di apertura. Visitatori osservano un robot per il controllo della qualita’ nell’area espositiva della 2025 World AI Conference and High-Level Meeting on Global AI Governance, tenutasi a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: area espositiva della Conferenza mondiale sull’IA a Shanghai