Cilena Bárbara Hernández è la prima nuotatrice sudamericana ad aver completato la Oceans Seven la maratona di nuoto in mare aperto

Bárbara Hernández (Santiago del Cile, 1989) è la prima nuotatrice sudamericana ad aver completato la Oceans Seven, la maratona di nuoto in mare aperto: «La prima volta che i miei genitori mi hanno portata al mare – avrò avuto quattro anni – mi sono sentita davvero a casa». Conosciuta come la "Sirena dei Ghiacci", Hernández ha conseguito due primati mondiali Guinness per aver nuotato, senza muta o grasso protettivo, nelle acque gelide della Baia del Cile e dell'Antartide.

